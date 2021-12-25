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JP Morgan прогнозирует конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году

JP Morgan прогнозирует конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году

Американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса. В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В прогнозном отчете банка на следующий год сказано, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к «сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей».

Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований банка, сказал, что банк ожидает рост американского индекса S&P 500 почти на 8% до 5050 пунктов, рост акций развивающихся рынков на 18%. Доходность 10-летних облигаций казначейства США — ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире вырастет до 2,25% к концу 2022 года.

«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19», — сказал Коланович.

По материалам РБК-Украина
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