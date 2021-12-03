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Кто с 9 декабря не сможет попасть на работу: список профессий, для которых обязательна вакцинация

Кто с 9 декабря не сможет попасть на работу: список профессий, для которых обязательна вакцинация

Сегодня в Украине вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, где дополнили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Finance.ua узнал подробности, кто не сможет попасть на работу без вакцинации.

С 9 декабря список обязательных для вакцинации профессий пополнят:

  • работники учреждений, оказывающих социальные услуги;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • работники заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
  • работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, «Укрзализныця» и другие).

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, люди этих профессий попали в список, потому что во время выполнения профессиональной деятельности они больше всего контактируют с другими людьми.

Справка Finance.ua:

  • напомним, что с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30. Бизнес в «желтой» зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или отрицательный тест.
  • минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для: Pfizer — 21 день, Moderna — 28 дней, CoronaVac — 14 дней, AstraZeneca — 28 дней.

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По материалам Finance.UA
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