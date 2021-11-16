Обязательная вакцинация: Шмыгаль уточнил, кто попал в новый список с 9 декабря

В Украине с 9 декабря расширится перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 будет обязательна. В Кабмине напомнили, кто попал в обновленный перечень Минздрава.

Подробности рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 24 ноября.

«С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является необходимым условием. В перечень войдут работники учреждений социальной сферы, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, сотрудники стратегических для государства предприятий, таких как Укрпочта, Укрзализныця», – сказал Шмыгаль.

По его словам, люди этих профессий попали в список, потому что во время выполнения профессиональной деятельности они больше всего контактируют с другими людьми.

Премьер добавил, что по поводу государственных служащих и педагогов, которые были включены в соответствующий перечень с 7 ноября, подавляющее большинство из них почти полностью вакцинированы. В частности, более 96% из них – первой дозой и более 85% – полностью вакцинированы.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров во время заседания 24 ноября изменил правила адаптивного карантина. Теперь в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР -тест;