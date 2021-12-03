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Как изменится карантин с 6 декабря: документы, штрафы (инфографика)

Как изменится карантин с 6 декабря: документы, штрафы (инфографика)

В Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30. В частности, ужесточатся требования для областей «желтой» зоны.

«Желтая» зона. С 6 декабря бизнес в «желтой» зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или отрицательный тест. Люди, которые не получили хотя бы одну прививку против COVID-19 или не имеют отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в «желтом» уровне эпидемической опасности не смогут:

  • принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;
  • посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
  • воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Штрафы. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях и получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

С 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна. Речь идет о:

  • работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • работниках учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
  • работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и прочие).

Справка Finance.ua:

Минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:

  • Pfizer — 21 день,
  • Moderna — 28 дней,
  • CoronaVac — 14 дней,
  • AstraZeneca — 28 дней.

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По материалам Finance.UA
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