Как изменится карантин с 6 декабря: документы, штрафы (инфографика)

В Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30. В частности, ужесточатся требования для областей «желтой» зоны.
«Желтая» зона. С 6 декабря бизнес в «желтой» зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или отрицательный тест. Люди, которые не получили хотя бы одну прививку против COVID-19 или не имеют отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в «желтом» уровне эпидемической опасности не смогут:
Штрафы. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях и получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
С 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна. Речь идет о:
Минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:
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