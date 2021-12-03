Рейтинг банков по вкладам: где украинцы разместили больше всего депозитов (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что по состоянию на 1 ноября 2021 года украинцы держат 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Как говорят данные Национального банка Украины:
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