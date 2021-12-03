Рейтинг банков по вкладам: где украинцы разместили больше всего депозитов (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что по состоянию на 1 ноября 2021 года украинцы держат 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как говорят данные Национального банка Украины:

больше всего вкладов в Государственном Приватбанке – 245,7 млрд гривен. Количество вкладчиков – 23 млн 53 тысячи;

Альфа-банк – 47,8 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 493 тысячи;

Райффайзен Банк – 43,9 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 684 тысячи;

Укрсиббанк – 33,5 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 328 тысяч;

на пятом месте – ПУМБ – 32,9 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 439 тысяч.

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Справка Finance.ua:

ранее НБУ также сообщил распределение по суммам вкладов в банках;

monobank с 1 декабря изменил процентную ставку по депозитам в гривне;

Верховная Рада Украины планирует увеличить размер максимальной суммы гарантированного возмещения: сначала до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 г. — до 600 тыс. грн. Сейчас эта сумма составляет 200 тыс. грн.

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