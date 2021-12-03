Как взять кредит и обойти долговую яму

Кредит – это удобный финансовый инструмент, если умело им пользоваться и знать, что деньги в займ требуют дисциплины и ответственного отношения. Сегодня будем рассматривать как обойти долговую яму и не бояться брать займ.

1) Оценивайте свои финансовые возможности трезво

Перед тем, как брать кредит, подумайте, будет ли у Вас возможность вернуть деньги в соответствующий срок. Учитывайте не только все источники прибыли, но возможные сложные обстоятельства. При выборе МФО обратите внимание на услуги пролонгации и реструктуризации, которые помогут продлить срок возврата денег и при этом без больших процентов.

2) Тщательно выбирайте МФО

Сейчас очень много МФО, поэтому выбрать честную компанию становится все сложнее. Но есть и большой плюс в этом для Вас – выгодных предложений становится больше. Если вы впервые думаете взять займ, то вам к нам. Первый кредит под 0%, а для постоянных клиентов есть деньги ком имеет большие скидки.

3) Читайте договор

Очень важное правило. Подписывайте договор, если понимаете его содержание и обязанности обеих сторон. Если возникают вопросы, задавайте их операторам. Наша поддержка продолжается 24/7.

4) Не откладывайте погашение займа

Четко соблюдайте график погашения займа, не откладывая платеж на последний момент. Да Вы будете защищены от больших процентов и штрафов. Заложите себе несколько дней до даты погашения, чтобы отложить деньги и произвести платеж. Также, используйте заметки, чтобы не забыть о выплате.

5) Убедитесь, что кредит полностью погашен

После внесения последней оплаты за кредит, Вам должно прийти электронное письмо со справкой о том, что кредит погашен в полном объеме. Если Вы не указали адрес электронной почты или не отвечали на звонки, позвоните на горячую линию МФО и убедитесь, что кредит погашен.

Чтобы займ не был источником проблем, а полезным финансовым инструментом, следуйте советам, приведенным выше.