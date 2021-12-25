Как защитить свою карту от мошенников

В мире, где стремительно развиваются интернет-технологии, людям приходится быть внимательными, чтобы обезопасить карту от противозаконных действий. Многим уже приходилось сталкивался с финансовыми махинациями. Сомнительные смс-сообщения, странные звонки поступают с единой целью — списать деньги с карты.

Надежду вселяет тот факт, что все карты надежно защищены, главное – уметь воспользоваться системой защиты и тогда деньги будут в сохранности.

Главное правило защиты банковской карты – не называть по телефону никаких сведений о ней. Единственная доступная для разглашения информация, – номер пластика, имя держателя. Остальные данные сугубо конфиденциальные. На первый взгляд, все просто. Тем не менее, мошенники также становятся хитрее, опытнее и им удается узнать конфиденциальные данные. Как? Об этом вы можете прочитать в блоге Е-гроши.

Махинации, которые чаще всего используются

Звонки от представителя “банка” (вишинг)

Чаще всего воры называют себя сотрудниками банковской организации, уведомляют о сомнительных финансовых операциях по карте, которые привели к ее блокировке. Для восстановления доступа просят назвать номер, расположенный на лицевой части, имя владельца, период действия, а также трехзначный код CVC.

Полезно знать! Представители банка не имеют полномочий требовать предоставить личные данные в телефонном разговоре. Если вас просят сообщить PIN, CVV, это мошенник.

Банковский менеджер действует так:

звонит со стационарного телефона;

обращается к абоненту по имени отчеству.

Смски из «банка»

Содержание таких сообщений бывает разным, но объединяет их концовка: предлагают получить выигрыш или разблокировать пластик, для этого просят набрать номер, указанный в смс-сообщении. Жертва не подозревает об обмане, перезванивает. После этого карту обрабатывают в телефонном режиме и списывают деньги.

Детали, которые помогут распознать аферистов:

приходит отдельное сообщение, не в общей массе уведомлений от финансовой организации;

сообщение поступает с мобильного номера (банк использует для коммуникации стационарные номера).

Сайты (фальшивки)

Распространенный элемент мошенничества в интернете – фишинг. Аферисты создают для противозаконных действий сайт, который повторяет дизайн официального ресурса. Суть фишинга: пользователь карты получает сообщение на телефон или письмо на электронную почту от «банка», где предлагается посетить сайт по указанной ссылке, чтобы обновить данные. Владелец пластика переходит по ссылке, вводит данные в форму и таким образом передает аферистам сведения, необходимые для снятия денег. Важно научиться отличать фишинговые сайты, так вы обезопасите карту и деньги на ней от воров.

Признаки фишингового сайта:

начинается с http:// (должно быть https), буква «s» означает «secure», переводится «защищенный»;

доменное имя ресурса принадлежит второму уровню (com.ua, in.ua, pp.ua, kiev.ua), допускается только «.ua»;

неграмотный контент.

Основные правила защиты

Никогда не называйте пароли, коды

Конфиденциальными являются: PIN-код, трехзначные коды на обратной стороне карт, одноразовые пароли, полученные в сообщении. Их запрещено называть даже менеджерам финансовой организации.

А если нужно осуществить перевод денег на карту, отправителю достаточно знать номер пластика.

Активируйте СМС-оповещения по каждому пластику

Так вы будете в курсе всех финансовых операций по всем картам. Каждое уведомление внимательно читайте. Если сообщается о покупке, о которой вы не знаете, вероятнее всего, карту использует злоумышленник. Обратитесь в клиентскую поддержку банка, чтобы заблокировать счет.

Используйте антивирусы

Это достаточно эффективная защита от действий воров, использующих вредоносные ресурсы, программное обеспечение. В браузере, App Store или Google Play представлен большой выбор бесплатных антивирусных программ.

Проверяйте данные

Воры используют все больше обманных схем, но их объединяет то, что построены они на доверии людей. Отправляя уведомление и набирая номер телефона, аферист надеется на мгновенную реакцию и доверие. Помните, что речь идет о ваших деньгах, поэтому не спешите. Получили звонок или сообщение о сомнительных финансовых операциях, обратитесь в банк (телефон указан на обратной стороне пластика). Будьте бдительны, внимательны, ты вы защитите свои сбережения. Чаще всего люди сталкиваются с мошенниками, когда оставляют свои личные или финансовые данные на интернет площадках, например, когда берут онлайн кредит в МФО или оплачивают какие либо услуги. Дабы не было таких проблем нужно работать только с проверенными временем ресурсами.