Курортная недвижимость подорожала на 17%: в чем причина

Согласно новым отчетам, несмотря на пандемию и ограничения на поездки, дома на горнолыжных курортах раскупаются богатыми покупателями, которые создают конкуренцию на рынке.
Эксперты пришли к выводу, что сезонный рост стоимости связан с высоким спросом и отсутствием предложения.
Результаты представлены в отчете Savills, проанализировавшем 44 курорта во всем мире, показывают, что за год стоимость недвижимого имущества выросла в среднем на 5,1%.
Однако на некоторых курортах, включая Флимс и Гримэнц в Швейцарии, стоимость выросла на целых 17%.
Эксперты отмечают, что два сезона простоя курортов привели к отложению спроса, который реализуется только сейчас.
Джереми Ролласон из Savills подчеркнул, что только на нескольких курортах, таких как Валь-д’Изер, Вербье и Морзин, до 2019 года наблюдался заметный рост цен.
Все изменилось: практически на всех курортах Альп и Северной Америки наблюдается сильный двузначный рост цен за последние месяцы.
Он добавляет, что количество сделок увеличилось в два раза в первом квартале 2021 года. В этот момент на рынке возникла ожесточенная конкуренция за элитную недвижимость на самых престижных курортах мира.
Недвижимость, которая раньше не могла продаться за несколько месяцев или даже лет, внезапно нашла покупателей – людей, стремившихся вырваться за пределы городов.
Североамериканские горнолыжные курорты Аспен и Уэйл возглавляют рейтинг Savills Ski Prime Price League, а Куршевель перемещается с первого места на третье.
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