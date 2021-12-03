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Импорт газа в Украину упал практически до годового минимума

Импорт газа в Украину упал практически до годового минимума

Импорт газа за 11 месяцев 2021 года составил 2,547 млрд куб. м, тогда как экспорт и реэкспорт – 2,207 млрд куб. м. В ноябре объем транспортировки голубого топлива из Европы в Украину сократился на 92%, или 143 млн куб. м по сравнению с октябрем – до 11,6 млн куб. м. Меньше было только в марте и мае (по 8 млн куб. м), сообщает Оператор ГТС Украины.

Источником импорта в ноябре стала Венгрия – все топливо поступило из этой страны благодаря виртуальному реверсу. Экспорт и реэкспорт за месяц выросли на 21% и составили 578,5 млн куб. м.

По материалам УБР
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