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НБУ обновил порядок подачи банками аудиторского отчета

НБУ обновил порядок подачи банками аудиторского отчета

Национальный банк обновил Положение о порядке подачи банком аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.

Об этом сообщает НБУ.

Изменениями предусмотрено:

  • заключение ответственным лицом банковской группы (ОЛБГ) договора с аудиторской фирмой, которая внесена в Реестр аудиторов, соблюдение аудиторской фирмой требований законодательства относительно независимости;
  • право ОЛБГ заключать договоры аудита годовой консолидированной финансовой отчетности банковской группы (БГ) с одной аудиторской фирмой не более чем семь лет подряд;
  • установление для ОЛБГ срока представления в НБУ аудиторского отчета;
  • обязанность ОЛБГ и аудитора относительно предоставления НБУ на его письменных объяснений и рабочих документов.

В то же время Национальный банк имеет право требовать от ответственного лица банковской группы расширения предмета аудиторской проверки, повторного аудита финансовой отчетности в случае выявления определенных нарушений и замены аудитора в случае несоблюдения им требований законодательства и международных стандартов аудита, а также устанавливать дополнительные требования к аудиторскому отчету, который подается в НБУ.

По материалам УНН
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