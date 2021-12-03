НБУ обновил порядок подачи банками аудиторского отчета

Национальный банк обновил Положение о порядке подачи банком аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.

Об этом сообщает НБУ.

Изменениями предусмотрено:

заключение ответственным лицом банковской группы ( ОЛБГ ) договора с аудиторской фирмой, которая внесена в Реестр аудиторов, соблюдение аудиторской фирмой требований законодательства относительно независимости;

право ОЛБГ заключать договоры аудита годовой консолидированной финансовой отчетности банковской группы (БГ) с одной аудиторской фирмой не более чем семь лет подряд;

установление для ОЛБГ срока представления в НБУ аудиторского отчета;

обязанность ОЛБГ и аудитора относительно предоставления НБУ на его письменных объяснений и рабочих документов.

В то же время Национальный банк имеет право требовать от ответственного лица банковской группы расширения предмета аудиторской проверки, повторного аудита финансовой отчетности в случае выявления определенных нарушений и замены аудитора в случае несоблюдения им требований законодательства и международных стандартов аудита, а также устанавливать дополнительные требования к аудиторскому отчету, который подается в НБУ.