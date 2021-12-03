НБУ обновил порядок подачи банками аудиторского отчета

Национальный банк обновил Положение о порядке подачи банком аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.
Об этом сообщает НБУ.
Изменениями предусмотрено:
В то же время Национальный банк имеет право требовать от ответственного лица банковской группы расширения предмета аудиторской проверки, повторного аудита финансовой отчетности в случае выявления определенных нарушений и замены аудитора в случае несоблюдения им требований законодательства и международных стандартов аудита, а также устанавливать дополнительные требования к аудиторскому отчету, который подается в НБУ.
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