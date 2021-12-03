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Министр финансов рассказал, чем закончится налоговая амнистия

Министр финансов рассказал, чем закончится налоговая амнистия

После завершения периода налоговой амнистии будут введены косвенные методы налогообложения. Концепция соответствующего закона фактически готова.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал министр финансов Сергей Марченко.

«Я даже хочу сказать, что тоже все должны понимать — за декларированием должны сразу идти косвенные методы налогообложения. Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его обсуждать», — заявил он.

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По словам Марченко, косвенные методы налогообложения предусматривают, что после налоговой амнистии налоговая служба сможет проводить налоговую оценку операций физических лиц по приобретению объектов недвижимости или дорогих вещей без задекларированных доходов.

«Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов», – заявил министр.

При этом неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между декларируемыми доходами и стоимостью покупки.

Марченко объяснил, как будет работать механизм косвенного налогообложения: «В момент регистрации сделки купли-продажи, например, объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Налоговая проверяет информацию, а человека никто беспокоить не собирается, если нет оснований для этого».

Система, по словам министра, будет работать в автоматическом режиме.

«Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, в основном вопросов не будет», – сказал Марченко.

По материалам НВ
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