Microsoft представила «рабочее место будущего» (видео)

Команда разработчиков Microsoft Office Envisioning Team презентовала проект гибридного рабочего места Flowspace Pod.
Об этом сообщает сайт MSPoweruser.
Модуль предназначен для работы сотрудников, которым нужно сосредоточиться. По замыслу создателей, капсула Flowspace Pod создает уют и атмосферу уединения.
В ней есть маленький стол и удобное кресло, большой экран, положение которого меняется, также есть динамики для видеозвонков. Потолок, задняя стенка и выдвижные боковые панели заодно с приятной подсветкой создают ощущение безопасного личного пространства.
Главный дизайнер проекта – Антон Эндрюс. Пока не известно, как концепт будут воплощать в жизнь, но он уже выиграл награду Red Dot за лучший дизайн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Оклад главы учреждения здравоохранения не будет превышать более чем на 60% среднюю зарплату медработников, – ЛяшкоВчера, 05:03 - 401 4
Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозииВчера, 02:21 - 3142 4
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 4333 3
Новые размеры зарплат на ближайшие три годаВчера, 10:00 - 2966 2
Каким будет курс доллара в январе: эксперт сказал, чего ждать в начале годаВчера, 18:07 - 1137 1
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 4333 3
Миллиардер назвал цену криптовалюты в 2022 годуВчера, 07:58 - 3180
Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозииВчера, 02:21 - 3142 4
Новые размеры зарплат на ближайшие три годаВчера, 10:00 - 2966 2
Самые популярные методы угона машинВчера, 06:55 - 2080
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1408 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1928
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2470 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2594
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 699