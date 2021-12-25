Microsoft представила «рабочее место будущего» (видео)

Команда разработчиков Microsoft Office Envisioning Team презентовала проект гибридного рабочего места Flowspace Pod.

Об этом сообщает сайт MSPoweruser.

Модуль предназначен для работы сотрудников, которым нужно сосредоточиться. По замыслу создателей, капсула Flowspace Pod создает уют и атмосферу уединения.

В ней есть маленький стол и удобное кресло, большой экран, положение которого меняется, также есть динамики для видеозвонков. Потолок, задняя стенка и выдвижные боковые панели заодно с приятной подсветкой создают ощущение безопасного личного пространства.

Главный дизайнер проекта – Антон Эндрюс. Пока не известно, как концепт будут воплощать в жизнь, но он уже выиграл награду Red Dot за лучший дизайн.



