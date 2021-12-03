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Карта киевлянина: можно ли оформить без прописки

Карта киевлянина: можно ли оформить без прописки

Карта киевлянина – это идентификатор, который дает возможность доступа к разным базам. Во время оформления карты киевлянина многих интересует частый вопрос – можно ли ее получить, если нет местной регистрации.

Можно ли оформить карту киевлянина без прописки. Ранее это был сугубо социальный проект, рассчитанный на жителей столицы с пропиской. Но сейчас говорят о том, что прописка не является обязательной для получения социальной карты. Теперь достаточно предоставить справку с места работы.

Таким образом, теперь карта киевлянина – это идентификатор, который дает возможность доступа к разнообразным базам. Как говорили власти, изначально карта киевлянина была задумана как социальная.

“Сейчас же полностью изменили саму идеологию проекта и ушли от понятия “социальная карта”. Мы перешли к понятию именно “Карта киевлянина”. Киевлянина во всех смыслах, это не только тот киевлянин, который прописан в Киеве, как это было раньше, а и тот, кто работает в Киеве, платит налоги, учится в Киеве, кто является переселенцем, участником АТО”, — говорили в КГГА.

Сколько стоит оформление карты киевлянина. Оформление карты производится бесплатно. Для льготных категорий населения обслуживание карты также происходит бесплатно, со всех других за обслуживание карты взимается сумма 120 гривен в год. Первая оплата производится через год после начала пользования картой.

По материалам Сегодня
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