В Украине планируют расширить сеть поступления сжиженного газа

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) с целью усиления безопасности работает над расширением сети поставки сжиженного газа (LNG) в Украину.
«Оператор ГТС Украины продолжает работать со своими стратегическими европейскими партнерами над расширением возможностей маршрутов физической поставки LNG в Украину», — говорится в сообщении.
Среди потенциальных источников доставки LNG в Украину компания выделяет терминалы в Польше (Swinoujscie LNG терминал; Gdansk FSRU LNG терминал), Литве (Klaipėda LNG терминал), Турции (Marmara Ereğlisi LNG Terminal; Egegaz Aliağa Yüzer LNG Terminal; Botaş Dörtyol Yüzer LNG Terminal), Греции (Revithoussa LNG терминал; Alexandroupolis LNG терминал).
Кроме того, возможны поставки сжиженного газа из Франции, Хорватии, Нидерландов.
Как сообщалось, оператор ГТС Украины планирует создать гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии.
В октябре по сравнению с сентябрем 2021 года импорт газа в Украину снизился на 77%. В октябре лидером в поставках газа в Украину стала Словакия, из которой поступило почти 75% импорта — 115,9 млн кубометров. Импорт из Польши сократился до 1,8 млн кубометров.
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