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Какие налоги нужно уплатить при продаже недвижимости

Какие налоги нужно уплатить при продаже недвижимости

В Государственной налоговой службе заявили, что доход от продажи одного объекта недвижимости в год не облагается налогом. Однако продажа второго и последующих объектов облагается налогом по ставке 5%.

В соответствии с изменениями Налогового кодекса Украины вводится налогообложение на доходы физических лиц по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Напомним, что Национальный банк настаивает на отмене налога на долгосрочные депозиты. Он был введен в 2014 году из-за критической ситуации по наполнению государственного бюджета. Он включает 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Также мы писали, что в Украине в 2022 году налог на недвижимость вырастет на 21%. Это прописано в Налоговом кодексе Украины. Речь идет о недвижимости, площадь которой превышает нормы.

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По материалам Первый деловой
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