Какие налоги нужно уплатить при продаже недвижимости

В Государственной налоговой службе заявили, что доход от продажи одного объекта недвижимости в год не облагается налогом. Однако продажа второго и последующих объектов облагается налогом по ставке 5%.
В соответствии с изменениями Налогового кодекса Украины вводится налогообложение на доходы физических лиц по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.
Напомним, что Национальный банк настаивает на отмене налога на долгосрочные депозиты. Он был введен в 2014 году из-за критической ситуации по наполнению государственного бюджета. Он включает 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.
Также мы писали, что в Украине в 2022 году налог на недвижимость вырастет на 21%. Это прописано в Налоговом кодексе Украины. Речь идет о недвижимости, площадь которой превышает нормы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стартап: дирижабль на водородном топливе сможет нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолётВчера, 01:08 - 1011 13
За два года «Большой стройки» обновили 40% основной сети дорог – ЗеленскийПозавчера, 17:04 - 865 12
5 тысяч домов планируют утеплить в следующем годуПозавчера, 21:30 - 696 9
Почти все автомобили в Украине подорожают уже с 1 января — эксперт9 ч. назад - 2894 5
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютерыВчера, 10:33 - 1049 5
Почти все автомобили в Украине подорожают уже с 1 января — эксперт9 ч. назад - 2894 5
Эксперты рассказали, почему не надо хранить зимой авто в теплом гараже13 ч. назад - 1474
Количество вакансий в Польше выросло почти на 70% за год: кого больше всего ищут4 ч. назад - 1209
Эксперты подсчитали, как выросли цены на популярные автомобили за последние 20 летВчера, 19:20 - 1123
Умная крыша удерживает тепло зимой и охлаждает дом летомВчера, 21:55 - 836
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютерыВчера, 10:33 - 1046 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1874
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2413 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2547
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 678