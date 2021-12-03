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Молдова ратифицировала поправки в соглашении о свободной торговле с Украиной

Молдова ратифицировала поправки в соглашении о свободной торговле с Украиной

Парламент Молдовы ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Молдовой и Украиной. Предлагаемые поправки помогут инвесторам и бизнес-сообществу максимально использовать преференциальные режимы между Молдовой, ЕС и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

«Парламент Молдовы ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Молдовой и Украиной. Предлагаемые поправки облегчат доступ инвесторов и бизнеса к преимуществам существующих преференциальных договоренностей между Молдовой, Евросоюзом и Украиной», — пишет издание.

Протокол об изменении соглашения о свободной торговле между Молдовой и Украиной в конце августа подписали премьер-министры обеих стран — Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль.

«Согласно поправкам, производители из Украины смогут импортировать в Молдову сырье и компоненты для их переработки, а затем экспортировать конечную продукцию в страны Евросоюза. При этом товары получат сертификаты о молдавском происхождении, и для этого не нужно будет платить пошлины, согласно существующему льготному режиму», — пишет издание.

Напомним, Украина и Молдова договорились внести изменения в соглашение о свободной торговле между странами. Протокол подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилице во время встречи 28 августа.

Как отметил Шмыгаль, изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

По материалам РБК-Украина
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