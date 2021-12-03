Студентам повысят выплаты: кто и сколько будет получать

Повышение зарплаты учителям предусмотрено бюджетом на 2022 год. Общий объем образовательной субвенции, которую используют для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн.

Это на 8,8% больше, чем в 2021 году. Всего в Государственном бюджете на 2022 год Министерству образования и науки Украины выделили 153,7 млрд грн.

Министерство финансов обещает, что зарплата учителя в Украине в 2022 г. возрастет примерно на 8%.

Размер минимальной (обычной) академической стипендии:

для учащихся профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений увеличивается с 490 до 1 250 грн;

для студентов профессиональных предвысших учебных заведений увеличивается с 980 до 1 510 грн;

для студентов высших учебных заведений увеличивается с 1 300 до 2 тыс. грн.

Размер академической стипендии президента Украины увеличивается:

для учащихся профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений – до 2 750 грн;

для студентов профессиональных предвысших учебных заведений – до 3 320 грн;

для студентов высших учебных заведений – до 4 400 грн.

Согласно бюджету на 2022 год, который приняла Верховная Рада, в следующем году ожидается повышение минимальной заработной платы в Украине.

Согласно показателям, которые предложил Кабинет министров, минимальная заработная плата в Украине с 1 декабря составляет 6 500 грн. Осенью 2022 года ожидается ее повышение на 200 грн.