Студентам повысят выплаты: кто и сколько будет получать

Повышение зарплаты учителям предусмотрено бюджетом на 2022 год. Общий объем образовательной субвенции, которую используют для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн.
Это на 8,8% больше, чем в 2021 году. Всего в Государственном бюджете на 2022 год Министерству образования и науки Украины выделили 153,7 млрд грн.
Министерство финансов обещает, что зарплата учителя в Украине в 2022 г. возрастет примерно на 8%.
Размер минимальной (обычной) академической стипендии:
Размер академической стипендии президента Украины увеличивается:
Согласно бюджету на 2022 год, который приняла Верховная Рада, в следующем году ожидается повышение минимальной заработной платы в Украине.
Согласно показателям, которые предложил Кабинет министров, минимальная заработная плата в Украине с 1 декабря составляет 6 500 грн. Осенью 2022 года ожидается ее повышение на 200 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стартап: дирижабль на водородном топливе сможет нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолётВчера, 01:08 - 1045 13
За два года «Большой стройки» обновили 40% основной сети дорог – ЗеленскийПозавчера, 17:04 - 889 12
5 тысяч домов планируют утеплить в следующем годуПозавчера, 21:30 - 710 9
Почти все автомобили в Украине подорожают уже с 1 января — эксперт11 ч. назад - 3361 5
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютерыВчера, 10:33 - 1095 5
Почти все автомобили в Украине подорожают уже с 1 января — эксперт11 ч. назад - 3361 5
Количество вакансий в Польше выросло почти на 70% за год: кого больше всего ищут6 ч. назад - 2022
Эксперты рассказали, почему не надо хранить зимой авто в теплом гараже15 ч. назад - 1710
Эксперты подсчитали, как выросли цены на популярные автомобили за последние 20 летВчера, 19:20 - 1186
Умная крыша удерживает тепло зимой и охлаждает дом летомВчера, 21:55 - 904
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютерыВчера, 10:33 - 1097 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1874
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2414 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2551
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 678