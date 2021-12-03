Рынок труда в ноябре: зарплата, популярные сферы деятельности и профессии

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, что в ноябре средняя зарплата по вакансиям составила 12 988 грн, а по резюме – 12 999 грн.

Как свидетельствуют данные аналитиков robota.ua, ожидания кандидатов и предложения работодателей по заработной плате в ноябре полностью совпадали.

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Распределение заработной платы на территории Украины в ноябре

Вакансии:

больше всего работодателей (7 905) в своих вакансиях указывали, что готовы платить зарплату в размере 11 000-15 000 грн;

чуть меньше – 6 963 компании – предлагали заработок от 15 000 до 19 000 грн;

5 467 – анонсировали 7 000-11 000 грн;

3 463 работодателя предлагали самое низкое вознаграждение за труд – <7 000 грн;

самое высокое – 35 000 + грн – 1 469.

По соискателям:

большинство – 33 017 – рассчитывали на зарплату от 8 000 до 13 000 грн;

хотели получать зарплату от 13 000 до 18 000 грн 27 679 претендентов;

13 183 кандидатов отмечали в резюме, что ожидают зарплату от 18 000 до 23 000 грн;

неприхотливыми были 9 115 кандидатов – они соглашались работать за 8 000 грн;

самые высокие зарплатные пожелания – 43 000 + грн – были у 1 885 кандидатов.



График: robota.ua

Топ сфер деятельности ноября

По количеству вакансий:

Торговля розничная/Retail – 34%;

Промышленность и производство – 22%;

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 17%;

IT – разработка программного обеспечения – 14%;

Государственный сектор – 12%.

По количеству резюме:

Административный персонал/водители/курьеры – 25%;

Торговля – 25%;

Продажи/клиент-менеджмент – 19%;

Логистика/таможня/склад – 16%;

Студенты/начало карьеры/без опыта – 15%.

Топовые профессии осени 2021 года (сентябрь, октябрь, ноябрь)

По количеству вакансий:

Продавец – 16 897 вакансий на позицию;

Менеджер по продажам – 10 926 вакансий на позицию;

Водитель на авто фирмы – 8 652 вакансии на позицию;

По количеству резюме:

Продавец – 85 316 резюме на позицию;

Менеджер по продажам – 70 820 резюме на позицию;

Офис-менеджер – 48 866 резюме на позицию.

Топовые профессии осени 2021 по уровню зарплат

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

ASP .NET программист – 6 вакансий с медианой 105 000 грн;

.NET программист – 6 вакансий с медианой 105 000 грн; Java developer (удаленно) – 9 вакансий с медианой 103 550 грн;

Senior Java Developer – 6 вакансий с медианой 101 775 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

Country manager – 3 резюме с медианой 90 000 грн;

Junior ERP developer – 3 резюме с медианой 81 000 грн;

developer – 3 резюме с медианой 81 000 грн; Data инженер – 4 резюме з медианой 80 000 грн.

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