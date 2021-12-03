Рынок труда в ноябре: зарплата, популярные сферы деятельности и профессии

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, что в ноябре средняя зарплата по вакансиям составила 12 988 грн, а по резюме – 12 999 грн.
Как свидетельствуют данные аналитиков robota.ua, ожидания кандидатов и предложения работодателей по заработной плате в ноябре полностью совпадали.
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Распределение заработной платы на территории Украины в ноябре
Вакансии:
По соискателям:
График: robota.ua
Топ сфер деятельности ноября
По количеству вакансий:
По количеству резюме:
Топовые профессии осени 2021 года (сентябрь, октябрь, ноябрь)
По количеству вакансий:
По количеству резюме:
Топовые профессии осени 2021 по уровню зарплат
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
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