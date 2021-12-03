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Украина за неделю увеличила экспорт электроэнергии более чем на 25%

Украина за неделю увеличила экспорт электроэнергии более чем на 25%

За неделю, с 29 ноября по 5 декабря, экспорт электроэнергии вырос на 25,4% – до 62,7 млн ​​кВт-ч., а импорт – на 48,5%, до 114,8 млн кВт-ч.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

«Суммарный экспорт электроэнергии за 29 ноября – 5 декабря составил 62,7 млн ​​кВт-ч., что на 25,4% больше, чем на прошлой неделе (22-28 ноября). Так, экспорт электроэнергии увеличился по всем направлениям, и возобновились поставки в Польшу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт электроэнергии из торговой зоны «ОЭС Украины» составил 1,8 млн кВт-ч., что в 6 раз больше, чем на прошлой неделе, из них 1 млн кВт-ч. в Польшу и 0,8 млн кВт-ч. – в Молдову.

В то же время, с «острова Бурштынской ТЭС» экспорт электроэнергии возрос на 22,5%, до 60,9%. Больше всего экспортировано в Венгрию — 31,8 млн кВт-ч. (на 3,3% больше, чем на прошлой неделе), 22,7 млн ​​кВт-ч. – в Румынию (+52,4%) и 6,4 млн кВт-ч. – в Словакию (+60%).

Что касается импорта электроэнергии на протяжении 29 ноября – 5 декабря, то он составил 114,8 млн. кВт-ч., что на 48,5% больше, чем на прошлой неделе.

Больше всего импортировано из Беларуси в «ОЭС Украины» – 114,8 млн кВт-ч. (импорт вырос на 49,5%). Еще 1,9 млн кВт-ч. из Словакии импортировано в торговую зону «остров Бурштынской ТЭС» (+5,6%). Импорт электроэнергии из России не производился.

Как сообщал Укринформ, в понедельник, 6 декабря, Укрэнерго предоставило аварийную помощь Польше в объеме 945 МВт-ч.

По материалам Укринформ
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