Украина за неделю увеличила экспорт электроэнергии более чем на 25%

За неделю, с 29 ноября по 5 декабря, экспорт электроэнергии вырос на 25,4% – до 62,7 млн кВт-ч., а импорт – на 48,5%, до 114,8 млн кВт-ч.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».
«Суммарный экспорт электроэнергии за 29 ноября – 5 декабря составил 62,7 млн кВт-ч., что на 25,4% больше, чем на прошлой неделе (22-28 ноября). Так, экспорт электроэнергии увеличился по всем направлениям, и возобновились поставки в Польшу», – говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт электроэнергии из торговой зоны «ОЭС Украины» составил 1,8 млн кВт-ч., что в 6 раз больше, чем на прошлой неделе, из них 1 млн кВт-ч. в Польшу и 0,8 млн кВт-ч. – в Молдову.
В то же время, с «острова Бурштынской ТЭС» экспорт электроэнергии возрос на 22,5%, до 60,9%. Больше всего экспортировано в Венгрию — 31,8 млн кВт-ч. (на 3,3% больше, чем на прошлой неделе), 22,7 млн кВт-ч. – в Румынию (+52,4%) и 6,4 млн кВт-ч. – в Словакию (+60%).
Что касается импорта электроэнергии на протяжении 29 ноября – 5 декабря, то он составил 114,8 млн. кВт-ч., что на 48,5% больше, чем на прошлой неделе.
Больше всего импортировано из Беларуси в «ОЭС Украины» – 114,8 млн кВт-ч. (импорт вырос на 49,5%). Еще 1,9 млн кВт-ч. из Словакии импортировано в торговую зону «остров Бурштынской ТЭС» (+5,6%). Импорт электроэнергии из России не производился.
Как сообщал Укринформ, в понедельник, 6 декабря, Укрэнерго предоставило аварийную помощь Польше в объеме 945 МВт-ч.
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