Рынок коворкингов региона EMEA 2021

В связи с ростом спроса на гибридный формат работы на нескольких рынках сообщалось о росте заполняемости коворкингов.

Об этом свидетельствует анализ рынка коворкингов на 44 ключевых офисных рынках Европы и стран Ближнего Востока, который провела Colliers International.

Как отмечается, в настоящее время общее количество операторов в регионе EMEA составляет 1333, среди которых ключевые игроки WeWork и IWG. Арендаторы все чаще прибегают к гибким решениям для поддержки новых гибридных методов работы, и операторы коворкингов активно ищут возможности расширения.

Кроме того, наблюдается увеличение общего предложения на 285 000 м2 за первое полугодие 2021 года. Однако, операторы закрыли ряд локаций объемом 130 000 м2. Значительная часть закрытых коворкингов, почти треть, была результатом того, что оператор WeWork оптимизировал свой бизнес для увеличения доходности. Пик оптимизации в течение 1 полугодия 2021 года был в таких городах как Барселона, Копенгаген, Лондон и Осло. Другие, преимущественно более мелкие операторы с одним местоположением, были вынуждены прекратить свое развитие.



Инфографика: Colliers International

В Украине на начало июля 2021 года показатель заполняемости коворкингов составлял более 70%. В первом полугодии текущего года общее предложение коворкингов в Киеве составляет 96 000 м2, что на ~11% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Крупнейший игрок среди коворкингов по количеству арендованных квадратных метров – Regus, входящий в группу IWG.

Вероятно, гибридный формат работы продолжит стимулировать спрос на гибкое рабочее пространство в виде дополнительной концепции в офисе или постоянных гибридных рабочих офисов (коворкингов).