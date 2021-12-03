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Каким будет курс доллара до 2024 года: прогноз Минэкономики

Каким будет курс доллара до 2024 года: прогноз Минэкономики

Специалисты Министерства экономики составили прогноз курса валют на ближайшие три года. В частности, стоимость американской валюты за это время не превысит 29 гривен.

Консенсус-прогноз обнародовала Минэкономики.

Согласно ему, в декабре текущего года доллар будет стоить 27 гривен 50 копеек, уровень среднего медианного значения за весь 2021 год составит 27 гривен 40 копеек. Через год, в декабре 2022-го, доллар подорожает до 28 гривен 10 копеек, при среднегодовом уровне в 27 гривен 80 копеек.


Таблица: Минэкономики

Под конец 2023 года прогнозируют, что доллар незначительно прибавит в цене и будет стоить 28 гривен 40 копеек. Уровень среднегодового значения – 28 грн 63 коп.


Таблица: Минэкономики

По прогнозу ведомства, в декабре 2024 года курс доллара достигнет 29 гривен, средний показатель будет на уровне 28 гривен.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозу аналитика TeleTrade Сергея Родлера, в начале следующего года курс доллара в Украине составит 27 грн/$, к концу 2022 года он может вырасти до 28,5 грн/$;

*Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2021 год – 27,32 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,52 грн / доллар);
  • 2022 год – 27,43 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,41 грн / доллар);
  • 2023 год – 27,91 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,66 грн / доллар);
  • 2024 год – 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,80 грн / доллар);
  • 2025 год – 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,80 грн /доллар);
  • 2026 год – 28,00 грн / доллар (предыдущий прогноз – 27,80 грн / доллар).

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По материалам Апостроф
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