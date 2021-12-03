Каким будет курс доллара до 2024 года: прогноз Минэкономики

Специалисты Министерства экономики составили прогноз курса валют на ближайшие три года. В частности, стоимость американской валюты за это время не превысит 29 гривен.
Консенсус-прогноз обнародовала Минэкономики.
Согласно ему, в декабре текущего года доллар будет стоить 27 гривен 50 копеек, уровень среднего медианного значения за весь 2021 год составит 27 гривен 40 копеек. Через год, в декабре 2022-го, доллар подорожает до 28 гривен 10 копеек, при среднегодовом уровне в 27 гривен 80 копеек.
Таблица: Минэкономики
Под конец 2023 года прогнозируют, что доллар незначительно прибавит в цене и будет стоить 28 гривен 40 копеек. Уровень среднегодового значения – 28 грн 63 коп.
Таблица: Минэкономики
По прогнозу ведомства, в декабре 2024 года курс доллара достигнет 29 гривен, средний показатель будет на уровне 28 гривен.
*Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
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