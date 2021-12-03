Межбанк: после утреннего роста к концу сессии доллар подешевел

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,38/27,40 UAH/USD.

В течение 40 минут с момента открытия доллар сумел отвоевать в цене две копейки и к 10:40 достиг уровня 27,40/27,42 UAH/USD.

Однако на таком уровне курс американской валюты на Межбанке смог продержаться лишь к 11:00, а уже к 11:30 доллар упал к отметке 27,36/27,38 UAH/USD. После чего валюта снова отвоевала одну копейку к 27,37/27,39 UAH/USD.

В 14:40 доллар начал постепенно снижаться и достиг 27,35-27,37 UAH/USD. А к 16:00 и вовсе упал до 27,31-27,33 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,35 / 27,37

евро – 30,91/ 30,93

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1282 / 1,1283

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