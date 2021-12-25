Сколько будут давать за унцию золота в первом полугодии 2022-го: прогноз TD Securities

Эксперты TD Securities называют перспективы золота в первой половине 2022-го «многообещающими»: по их мнению, в январе-июне следующего года стоимость унции «желтого металла» приблизится к $1900.

По мнению аналитиков TD Securities, условия на рынке драгоценных металлов в первом полугодии 2022-го обещают быть благоприятными. Так, в I квартале следующего года за унцию золота будут давать $1875, во II квартале – $1824, в III – $1800, а в IV – $1750.

По словам экспертов, «желтый металл» будет дорожать на фоне повышенного интереса к активу со стороны инвесторов, что, в свою очередь, будет вызвано инфляционными и политическими рисками, связанными с промежуточными выборами в США, медленным восстановлением экономики и другими факторами.