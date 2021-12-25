Сколько будут давать за унцию золота в первом полугодии 2022-го: прогноз TD Securities

Эксперты TD Securities называют перспективы золота в первой половине 2022-го «многообещающими»: по их мнению, в январе-июне следующего года стоимость унции «желтого металла» приблизится к $1900.
По мнению аналитиков TD Securities, условия на рынке драгоценных металлов в первом полугодии 2022-го обещают быть благоприятными. Так, в I квартале следующего года за унцию золота будут давать $1875, во II квартале – $1824, в III – $1800, а в IV – $1750.
По словам экспертов, «желтый металл» будет дорожать на фоне повышенного интереса к активу со стороны инвесторов, что, в свою очередь, будет вызвано инфляционными и политическими рисками, связанными с промежуточными выборами в США, медленным восстановлением экономики и другими факторами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Оклад главы учреждения здравоохранения не будет превышать более чем на 60% среднюю зарплату медработников, – ЛяшкоВчера, 05:03 - 414 4
Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозииВчера, 02:21 - 3492 4
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 4708 3
Новые размеры зарплат на ближайшие три годаВчера, 10:00 - 3101 2
Каким будет курс доллара в январе: эксперт сказал, чего ждать в начале годаВчера, 18:07 - 1385 1
Максимальная пенсия: как получитьВчера, 14:12 - 4708 3
Миллиардер назвал цену криптовалюты в 2022 годуВчера, 07:58 - 3272
Новые размеры зарплат на ближайшие три годаВчера, 10:00 - 3101 2
Самые популярные методы угона машинВчера, 06:55 - 2152
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозВчера, 21:01 - 1385
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1414 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1934
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2471 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2600
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 702