День финансов: рекорды по микрокредитам, покупка авто из США, сроки действия «желтых» сертификатов

В понедельник, 6 декабря, изменился срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Теперь вместо 120 дней он будет действителен всего 30. А с 7 декабря восемь областей и Киев выходят из «красной» зоны карантина.

Распределение по суммам вкладов в банках. По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. По данным НБУ, по суммам вклады распределяются так: до 10 грн – 19,0 млн на сумму 23,4 млн грн, а свыше 500 тысяч грн – 159,3 тысяч на сумму 262,3 млрд грн.

Проверки антикоррупционных деклараций. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило порядок проверки факта подачи субъектами декларирования деклараций, который вступил в силу 1 декабря 2021 года.

Оформление субсидии. С учетом некоторых изменений в порядке назначения жилищных субсидий, правильная подача пакета документов является непременным условием для получения помощи на оплату коммунальных услуг. Для того чтобы получить жилищную субсидию, граждане Украины должны предоставить такие документы.

Новый рекорд по микрокредитам. За первые три квартала 2021-го украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано быстрых кредитов на сумму 49 млрд грн. Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составила 48,7 млрд грн.

Кстати, 17 декабря в Киеве состоится подведение итогов года компаний, предоставляющих финансовые услуги – FinYear outlines 2021. Банки, небанковские финансовые компании и представители финтех соберутся вместе, чтобы финализировать успехи 2021 года. Это итоговый ивент года для всех финансовых компаний. Приглашаем на круглый стол и новогодний огонек всех причастных к сфере предоставления финансовых услуг.

Популярные модели новых легковых авто на рынке Украины. По данным Укравтопрома, в ноябре текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 8,7 тыс. новых легковых автомобилей. Самым популярным автомобилем месяца стал Kia Sportage, который выбрали 1155 покупателей. Вторую позицию на рынке новых авто занял Renault Duster.

А если же вы решили купить авто из США, чтобы не оставить вас один на один с проблемой, Finance.ua разбирался, на что нужно обратить внимание, с какими проблемами можно столкнуться и возможно ли пройти весь этот путь самостоятельно: