0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Цену газа для некоторых домохозяйств обещают снизить с 45 до 8 гривен

Цену газа для некоторых домохозяйств обещают снизить с 45 до 8 гривен

Finance.ua сайт, который заботится о ваших финансах, узнал, что НКРЭКУ примет решение для защиты потребителей поставщика «последней надежды».

На сегодня поставщик “последней надежды” обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины.

Как указывают в компании в связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ, с 1.12.2021 цена реализации природного газа поставщиком «последней надежды» для нужд бытовых потребителей составляет около 30 грн за 1 м. куб.

Положениями пункта 72 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О рынке природного газа» Регулятор наделен полномочиями принимать решения об осуществлении поставки природного газа бытовым потребителям поставщиком «последней надежды» на условиях типового договора поставки природного газа бытовым потребителям и базового годового предложения.

В связи с указанным и по обращению ООО «ГК «Нафтогаз Украины», 9 декабря 2021 года НКРЭКУ на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базовой годового предложения ООО «ГК «Нафтогаз Украины», а именно по цене 7,96 грн за 1 м3 (с НДС).

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.