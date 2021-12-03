Цену газа для некоторых домохозяйств обещают снизить с 45 до 8 гривен

Finance.ua сайт, который заботится о ваших финансах, узнал, что НКРЭКУ примет решение для защиты потребителей поставщика «последней надежды».
На сегодня поставщик “последней надежды” обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины.
Как указывают в компании в связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ, с 1.12.2021 цена реализации природного газа поставщиком «последней надежды» для нужд бытовых потребителей составляет около 30 грн за 1 м. куб.
Положениями пункта 72 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О рынке природного газа» Регулятор наделен полномочиями принимать решения об осуществлении поставки природного газа бытовым потребителям поставщиком «последней надежды» на условиях типового договора поставки природного газа бытовым потребителям и базового годового предложения.
В связи с указанным и по обращению ООО «ГК «Нафтогаз Украины», 9 декабря 2021 года НКРЭКУ на своем заседании будет рассматривать вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базовой годового предложения ООО «ГК «Нафтогаз Украины», а именно по цене 7,96 грн за 1 м3 (с НДС).
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