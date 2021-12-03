Докупить стаж к пенсии: как произвести перерасчет пенсии с учетом страхового стажа

Пересчет пенсии с учетом страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии, проводят, если пенсионер после назначения пенсии продолжал работать и платить страховые взносы. Поэтому заключение договора добровольного страхования, по которому будет проведена уплата за два месяца после выхода на пенсию, не даст права на перерасчет пенсии.
Об этом Finance.ua узнал от «Пенсионного курьера».
«Если вы отработаете эти два месяца официально и за вас будут уплачены взносы, обязательно подайте заявление о перерасчете пенсии. Имейте в виду, что для этого не нужно ждать два года. Такой перерасчет вам должны произвести сразу, поскольку пенсионеру, который приобрел полный стаж, необходимый для начисления минимальной пенсии (для женщин это 30 лет), соответствующий перерасчет пенсии должны провести независимо от того, сколько времени прошло после назначения/перерасчета пенсии», – рассказывают эксперты.
Если у вас нет возможности трудоустроиться, то стоит проанализировать ваш страховой стаж начиная с 01.01.2004, с учетом которого начислена пенсия: возможно, есть неполные месяцы работы (с заработком меньше минимального). При таких обстоятельствах в страховой стаж в календарном месяце работы учтены дни, ибо стаж исчисляется пропорционально уплаченным взносам.
Например, отмечается, что страховой стаж может составлять только 15 дней за календарный месяц работы. Это могут быть, в частности, месяцы трудоустройства или увольнения с работы. В таком случае можно сделать доплату к минимальному страховому взносу, чтобы получить не 15, а 30 дней стажа в месяц. Тогда доплата, например, за четыре неполных месяца даст два месяца к вашему приобретенному страховому стажу.
Для определения суммы и периода доплаты следует обратиться к специалистам территориального управления Пенсионного фонда.
После проведения доплаты и подачи соответствующей отчетности для перерасчета нужно подать в ПФУ соответствующее заявление.
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