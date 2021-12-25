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Почему авиабилеты дорожают при бронировании на нескольких пассажиров

Почему авиабилеты дорожают при бронировании на нескольких пассажиров

Пассажиры могут сталкиваться с интересным явлением при бронировании авиабилетов на двух и больше человек. Например, если выполнить поиск на одного путешественника, билет стоит $ 100, а на двух — уже $ 300, а не $ 200.

Все связано с несовершенством систем бронирования. Такая ситуация касается как лоукостеров, так и обычных авиакомпаний. Например, если в системе остался только один билет за $ 100, а следующий стоит $ 150, то система посчитает сразу два билета по более высокому тарифу. Именно поэтому в итоговой стоимости вы увидите цену не $ 250 ($ 100+$ 150), а $ 300.

Сэкономить в такой ситуации просто: нужно забронировать авиабилеты отдельно.

Поэтому перед тем, как заказывать авиабилет на нескольких человек, всегда проверяйте, сколько он стоит для одного пассажира.

Если вы бронируете для трех человек и больше, сначала проверьте стоимость билета для одного, а затем трех. Если базовая цена в пересчете на человека не поднимется, смело бронируйте авиабилеты сразу на всех.

Базовая цена на пассажира увеличилась? Тогда совершите поиск на двух, трех человек и так далее, чтобы понять, сколько дешевых билетов на самом деле осталось.

Кстати, некоторые авиакомпании и поисковики билетов могут поднимать цену билетов, если вы часто совершаете поиск. Чтобы «обнулить» наценку, нужно зайти с другого устройства или в анонимном режиме браузера.

По материалам Avianews.com
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