Лучшие IT-работодатели 2021 — рейтинг

Редакция DOU подвела итоги голосования за место в рейтинге лучших IT-работодателей. Finance.ua передает детали.

Как оценивали. Это самое масштабное голосование в IT-отрасли Украины: 23 736 специалистов оценили 1 391 компанию, в которой работают. Компании оценивали по пяти блокам вопросов: компенсация, условия труда, проект, карьера и лояльность.

Первое место в категории «Более 1500 сотрудников» заняла компания Intellias. Она уже побеждала в 2017 году и дважды занимала второе место в 2018 и 2019 годах. В этом году она получила 96 баллов, участие в голосовании приняли 567 сотрудников.

Оценки:

при условии труда и лояльности специалисты поставили по 98 баллов;

за компенсацию и проекты — по 95 баллов;

за карьеру 94 балла.



Инфографка: DOU

Andersen впервые попал в номинанты и сразу занял первое место в категории «800−1500 специалистов» с общим баллом 97. Выше всего оценили условия труда — в 98 баллов. За карьеру, проекты и лояльность компания получила по 97 баллов и 96 баллов за компенсацию.

Победитель в категории «200−800 специалистов» — компания Terrasoft. В 2020 году она также заняла первое место. Terrasoft трижды занимала второе место в 2013, 2015 и 2017 годах. Была на четвертом месте в 2014 году и на пятом в 2016-м. В этом году сотрудники оценили ее в 99 баллов. Самые высокие баллы компания получила за условии труда, проекты и лояльность (по 99 баллов). Компенсацию и карьеру оценили в 98 баллов.

Компания Codemotion стала трехкратным победителем в категории «81−200 специалистов». Уже третий год она занимает первое место, в этом году она получила максимальные 100 баллов. 55 сотрудников компании оценили ее максимально по всем пяти блокам. Офисы компаний-победителей рейтинга находятся в 14 городах Украины и почти все представлены в Киеве (за исключением Crunch), 9 — в Львове, 8 в Харькове.



Инфографка: DOU

Справка Finance.ua:

как сообщала Алина Мудрая, генеральный директор рекрутинговой компании Values Value, заработные платы украинских специалистов по разработке видеоигр постоянно растут и уже достигают $ 5 тыс., что даже больше, чем в Польше;

каких работников больше всего ищут работодатели.

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