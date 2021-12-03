От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банках

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах узнал от НБУ, сколько денег украинцы держат на депозитах. По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает НБУ.

По данным НБУ, по суммам вклады распределяются:

до 10 грн – 19,0 млн на сумму 23,4 млн грн,

от 10 гривен до 100 тысяч грн – 29,1 млн на сумму 155,1 млрд грн,

от 100 тысяч грн до 200 тысяч грн – 599,0 тысяч на сумму 86,8 млрд грн,

от 200 тысяч грн до 500 тысяч грн – 439,1 тысяч на сумму 125,1 млрд грн,

свыше 500 тысяч грн – 159,3 тысяч на сумму 262,3 млрд грн.

Напомним, вкладчикам банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, следует актуализировать свои данные в Фонде гарантирования вкладов. Актуализировать свои данные необходимо тем вкладчикам, которые еще не получили гарантированную сумму возмещения по вкладам в таких банках.

Для этого вкладчикам (представителям вкладчика или наследникам) вышеупомянутых банков необходимо обратиться в Фонд и предоставить следующие документы.

Справка Finance.ua:

из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2021 года: вклады в национальной валюте – 384,7 млрд грн; вклады в иностранной валюте – 242,9 млрд грн.

за 2020 год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, а драйвером роста гривневых средств населения были вклады по требованию.

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