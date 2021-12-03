От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банках

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах узнал от НБУ, сколько денег украинцы держат на депозитах. По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщает НБУ.
По данным НБУ, по суммам вклады распределяются:
Напомним, вкладчикам банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, следует актуализировать свои данные в Фонде гарантирования вкладов. Актуализировать свои данные необходимо тем вкладчикам, которые еще не получили гарантированную сумму возмещения по вкладам в таких банках.
Для этого вкладчикам (представителям вкладчика или наследникам) вышеупомянутых банков необходимо обратиться в Фонд и предоставить следующие документы.
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