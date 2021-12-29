Правила безопасности пользования картами: что держать в секрете и куда обращаться, когда ее потеряли (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Фонда гарантирования вкладов правила безопасности пользования картами.
Что нужно держать в секрете.
Что опасно.
Все расчеты с платежной картой нужно делать самому: в магазине – на кассе; в кафе или ресторане – официант приносит терминал для расчетов за твой столик. Или идти с картой в кассу.
Если потерял карту или ее украли. Позвоните в контакт-центр и попросите заблокировать карту. Или заблокируйте карту самостоятельно в онлайн-банкинге.
Потерял телефон с финансовым номером. Заблокируйте все счета через контакт-центр банка или онлайн-банкинг; SIM-карту через своего мобильного оператора.
Попал в руки мошеннику. Звоните на горячую линию Киберполиции 0 800 505 170.
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