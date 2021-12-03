Какую платежную карту выбрать и чем они отличаются — разъяснение ФГВФЛ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Фонда гарантирования вкладов, какую платежную карту выбрать и чем они отличаются.

Платежные карты бывают дебетовые и кредитные:

Дебетовые предназначены для расчетов собственными средствами. Рассчитываться такой картой можно только в пределах той суммы, которая есть на счете или предоставленного овердрафта.

Кредитные карты позволяют произвести расчеты средствами, которые банк предоставляет в кредит в пределах кредитной линии.

Кстати, в Украине карты персонализированы. Это значит, что у каждой карты есть держатель (человек, на имя которого открыта карта), даже если на ней не указано его имя.

Для членов семьи можно выпустить дополнительные карты на их имя. Эти карты привязаны к текущему счету держателя. Дополнительными картами можно рассчитываться в пределах суммы на счете или установленных лимитов.

Средства на таком счете подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов. В случае признания банка неплатежеспособным получить возмещение в пределах предельной суммы возмещения может только владелец счета, то есть лицо, которое его открыло.

Кредитные карты с процентом на остаток

Держатели дополнительных карт не имеют права на получение возмещения.

Какие платежные карты подойдут для членов семьи и детей. В Украине карты персонализированы. Это означает, что у каждой карты есть держатель. Передавать свою карту другому человеку запрещено. Для членов семьи, в том числе для детей от 6 лет, можно выпустить дополнительные карты на их имя. Эти карты привязаны к текущему счету держателя. Дополнительными картами можно рассчитываться в пределах суммы на счете или установленных лимитов.

Что означает виртуальная карта и как ею пользоваться. Виртуальные карты не имеют физического носителя, только реквизиты. Как и у обычной пластиковой карты – это 16-значный номер, срок действия и трехзначный код, который нужно вводить для подтверждения операции. Используйте виртуальную карту для платежей в интернете. Это поможет избежать разглашения реквизитов основной карты.

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