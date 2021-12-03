Как уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50%

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от патрульной полиции Киева, что в случае уплаты в течение 10 дней 50% от штрафа постановление считается выполненным.
Уплатить административный штраф за нарушение скоростного режима, зафиксированного в автоматическом режиме, можно такими способами:
Реквизиты для уплаты штрафа по ссылке.
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