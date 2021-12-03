Как уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50%

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от патрульной полиции Киева, что в случае уплаты в течение 10 дней 50% от штрафа постановление считается выполненным.

Уплатить административный штраф за нарушение скоростного режима, зафиксированного в автоматическом режиме, можно такими способами:

перейти по ссылке, содержащейся в QR-коде, размещенном на лицевой стороне постановления;

использовать платежные инструменты на официальном сайте МВД (по ссылке), в онлайн-сервисе «Электронный кабинет водителя» (по ссылке), в Едином государственном веб-портале электронных услуг «Портал Дія», в мобильном приложении «Штрафы ПДД »;

(по ссылке), в онлайн-сервисе «Электронный кабинет водителя» (по ссылке), в Едином государственном веб-портале электронных услуг «Портал Дія», в мобильном приложении «Штрафы »; используйте чат-бот в телеграмме@ShtrafyPDRbo:https://t.me/ShtrafyPDRbot

внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов, которые функционируют в соответствии с законодательством Украины;

уплатить лично в банковских учреждениях Украины.

Реквизиты для уплаты штрафа по ссылке.

Справка Finance.ua:

ранее патрульная полиция напомнила об ответственности за использование мобильного телефона за рулем. В случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен;