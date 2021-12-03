0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Где в Украине самое дорогое и дешевое жилье

Где в Украине самое дорогое и дешевое жилье

Самые высокие цены на недвижимость в Украине фиксируют в Киеве. В среднем квадратный метр в столице обойдется почти в 39 тысяч гривен.

По данным dom.ria, в число самых дорогих городов для покупки недвижимости также входят Полтава, Одесса, Днепр, Львов и Харьков. Здесь “квадрат” стоит порядка 25-26 тысяч гривен. А вот наиболее доступные цены на жилье в Кропивницком — чуть выше 14 тысяч гривен.

В тройку украинских городов с самой низкой стоимостью недвижимости также вошли Ивано-Франковск и Хмельницкий — в среднем практически 16 тысяч гривен за квадратный метр. В материале отмечается, что цены были сформированы, основываясь на предложениях застройщиков, поэтому могут не отражать реальную картину рынка недвижимости в Украине.

Напомним, что первые месяцы следующего года на рынке недвижимости ознаменуются стабильностью цен, но уже весной стоимость жилья в Украине может вырасти. Так, за первое полугодие цены могут подскочить на 5%.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.