Где в Украине самое дорогое и дешевое жилье

Самые высокие цены на недвижимость в Украине фиксируют в Киеве. В среднем квадратный метр в столице обойдется почти в 39 тысяч гривен.

По данным dom.ria, в число самых дорогих городов для покупки недвижимости также входят Полтава, Одесса, Днепр, Львов и Харьков. Здесь “квадрат” стоит порядка 25-26 тысяч гривен. А вот наиболее доступные цены на жилье в Кропивницком — чуть выше 14 тысяч гривен.

В тройку украинских городов с самой низкой стоимостью недвижимости также вошли Ивано-Франковск и Хмельницкий — в среднем практически 16 тысяч гривен за квадратный метр. В материале отмечается, что цены были сформированы, основываясь на предложениях застройщиков, поэтому могут не отражать реальную картину рынка недвижимости в Украине.

Напомним, что первые месяцы следующего года на рынке недвижимости ознаменуются стабильностью цен, но уже весной стоимость жилья в Украине может вырасти. Так, за первое полугодие цены могут подскочить на 5%.

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