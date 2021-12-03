Изменен порядок денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами

Национальный банк урегулировал порядок проведения денежных расчетов по сделкам по ценным бумагам и другим финансовым инструментам.
Finance.ua узнал, какие изменения предусмотрены с 3 января 2022 года.
Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!
Как сообщает пресс-служба регулятора, Национальный банк Украины утвердил положение о порядке проведения денежных расчетов по сделкам относительно ценных бумаг и других финансовых инструментов, заключенным на организованных рынках капитала и за пределами организованных рынков капитала, с соблюдением принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».
Читайте также: Маргулан Сейсембаев рассказал об эволюции экономики: как сегодня инвестировать
«Положение соответствует требованиям международных документов, которыми регулируется порядок расчетов по ценным бумагам, и предусматривает внедрение лучших мировых практик в сфере расчетов за ценные бумаги, в частности предоставляет возможность участникам рынков капитала выбирать способ расчетов по сделкам относительно ценных бумаг и субъекта инфраструктуры, который обеспечит такие расчеты», — сказано в сообщении.
Положение определяет в частности:
Для чего необходимы изменения:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в годВчера, 18:03 - 1051 7
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 5440 5
Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанамПозавчера, 13:25 - 6630 5
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 9027 4
Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартируПозавчера, 21:23 - 26898 3
Право собственности на земельный участок при отсутствии документов: что делатьВчера, 10:04 - 10797
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 9027 4
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 5440 5
Как получить пенсионные средства, которые пенсионер не получил при жизниВчера, 11:09 - 2326
Часть дохода, которую тратят на покупку минимального продуктового набора в странах Европы (инфографика)Вчера, 12:04 - 2292 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 477
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1160 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1335
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 380
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1128 1