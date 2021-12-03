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Изменен порядок денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами

Изменен порядок денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами

Национальный банк урегулировал порядок проведения денежных расчетов по сделкам по ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

Finance.ua узнал, какие изменения предусмотрены с 3 января 2022 года.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, Национальный банк Украины утвердил положение о порядке проведения денежных расчетов по сделкам относительно ценных бумаг и других финансовых инструментов, заключенным на организованных рынках капитала и за пределами организованных рынков капитала, с соблюдением принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».

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«Положение соответствует требованиям международных документов, которыми регулируется порядок расчетов по ценным бумагам, и предусматривает внедрение лучших мировых практик в сфере расчетов за ценные бумаги, в частности предоставляет возможность участникам рынков капитала выбирать способ расчетов по сделкам относительно ценных бумаг и субъекта инфраструктуры, который обеспечит такие расчеты», — сказано в сообщении.

Положение определяет в частности:

  • требования к субъектам, обеспечивающим проведение денежных расчетов по сделкам по ценным бумагам и другим финансовым инструментам по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты»;
  • порядок проведения денежных расчетов по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» через отражение в системе учета лица, осуществляющего клиринговую деятельность, изменения объема прав и обязательств по средствам с отражением перехода права требования на денежные средства, в том числе прекращение обязательств по результатам неттинга;
  • порядок проведения денежных расчетов по сделкам по ценным бумагам и другим финансовым инструментам по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» с использованием технологий системы электронных платежей Национального банка (далее — СЭП);
  • порядок предоставления Центральному депозитарию ценных бумаг доступа к технологии обслуживания расчетов с использованием специальных средств СЭП.

Для чего необходимы изменения:

  • использование технологий СЭП позволит участникам рынка проводить так называемые «расчеты в деньгах центрального банка», то есть с использованием счетов сторон сделки по ценным бумагам, открытым непосредственно в Национальном банке. Это повысит надежность таких расчетов и доверие инвесторов к украинским рынкам капитала.
По материалам Finance.UA
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