SkyUp запустит три новых международных направления в 2022 году

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines заявила о запуске 3 новых международных направлений в 2022 году. Будет летать из Украины в Испанию и Оман.
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Новые рейсы:
Кроме того, SkyUp заявил, что с 8 июня 2022 года возобновит рейсы из Львова в Бургас.
Билеты можно приобрести на сайте skyup.aero,
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