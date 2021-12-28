SkyUp запустит три новых международных направления в 2022 году

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines заявила о запуске 3 новых международных направлений в 2022 году. Будет летать из Украины в Испанию и Оман.

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Новые рейсы:

Львов-Аликанте (Испания). Первые рейсы запланированы на 14 апреля 2022 года. Улететь из Львова в Аликанте можно будет дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Авиабилеты уже в продаже по цене от 165 евро (5 002 грн) в обе стороны;

Львов-Маскат (Оман). На линию Львов-Маскат авиаперевозчик выйдет 23 мая 2022 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам из Львова и по понедельникам и пятницам из Маската. Приобрести билеты можно по цене от 399 евро (12 091 гривна) в две стороны.

Киев-Маскат (Оман). Эти рейсы SkyUp начнет обслуживать с 3 мая 2022 года. Будет летать один раз в неделю – каждый вторник из Киева и каждую среду из Маската. Авиабилеты уже в продаже по цене от 400 евро (12 120 гривен) в две стороны.

Кроме того, SkyUp заявил, что с 8 июня 2022 года возобновит рейсы из Львова в Бургас.

Билеты можно приобрести на сайте skyup.aero,

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