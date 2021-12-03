Сколько денег предусмотрено на депутатов в 2022 году

В декабре 2021 года народные депутаты приняли смету парламента на 2022 год. Законодательный орган обойдется украинцам в 2,529 млрд грн. Об этом свидетельствует документ, который опубликован на сайте Рады.

Уточняется, что на каждого депутата, без учета зарплаты, в год будут тратить 344,3 тыс. грн.

На аренду жилья предусмотрено – 19,7 тыс. грн в месяц, или 237,2 тыс. грн за год. Автобаза обходится парламентариям в 144,4 млн грн. Есть также компенсации компаниям, которые обеспечивают питание в столовой.

на проезд 90 000 грн;

на канцтовары 1500 грн;

на телефон 4890 грн;

командировки для помощников 8000 грн;

на содержание помещений 2000 грн;

на аренду жилья 237 250 грн.

В свою очередь, должностной оклад одного депутата составит 25-30 тыс. грн.

Кроме того, еще столько же им выдают на “выполнение депутатских полномочий”. Положены также надбавки за интенсивность, научные степени, почетные звания