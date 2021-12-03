0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Сколько денег предусмотрено на депутатов в 2022 году

Сколько денег предусмотрено на депутатов в 2022 году

В декабре 2021 года народные депутаты приняли смету парламента на 2022 год. Законодательный орган обойдется украинцам в 2,529 млрд грн. Об этом свидетельствует документ, который опубликован на сайте Рады.

Уточняется, что на каждого депутата, без учета зарплаты, в год будут тратить 344,3 тыс. грн.

На аренду жилья предусмотрено – 19,7 тыс. грн в месяц, или 237,2 тыс. грн за год. Автобаза обходится парламентариям в 144,4 млн грн. Есть также компенсации компаниям, которые обеспечивают питание в столовой.

  • на проезд 90 000 грн;
  • на канцтовары 1500 грн;
  • на телефон 4890 грн;
  • командировки для помощников 8000 грн;
  • на содержание помещений 2000 грн;
  • на аренду жилья 237 250 грн.

В свою очередь, должностной оклад одного депутата составит 25-30 тыс. грн.

Кроме того, еще столько же им выдают на “выполнение депутатских полномочий”. Положены также надбавки за интенсивность, научные степени, почетные звания

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.