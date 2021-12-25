Индексация пенсий в 2022 году: кто и сколько получит

С 1 декабря вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия, к концу года средний размер пенсионной выплаты в Украине составил 4 тысячи гривень. А в Госбюджете на 2022 год предусматрены расходы и на социальные выплаты, их индексацию.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто получит индексацию в 2022 году.
Ранее Finance.ua писал, что Уганда и Зимбабве обогнали Украину в рейтинге стран по показателю пенсионных накоплений.
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