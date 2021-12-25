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Индексация пенсий в 2022 году: кто и сколько получит

Индексация пенсий в 2022 году: кто и сколько получит

С 1 декабря вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия, к концу года средний размер пенсионной выплаты в Украине составил 4 тысячи гривень. А в Госбюджете на 2022 год предусматрены расходы и на социальные выплаты, их индексацию.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто получит индексацию в 2022 году.

  • с 1 января пересчитают пенсию украинцам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;
  • с 1 марта проведут общую индексацию пенсий для примерно 10 млн пенсионеров (всего в Украине на заслуженном отдыхе находятся 11,4 млн человек). Также в этом месяце повысят компенсации украинцам старше 75 лет;
  • с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;
  • с 1 октября повысится минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет;
  • с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а вместе с ним минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

Ранее Finance.ua писал, что Уганда и Зимбабве обогнали Украину в рейтинге стран по показателю пенсионных накоплений.

Справка Finance.ua:

  • Когда выплата пенсии прекращается. Если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения. В частности, если он трудоустроился, проведение перерасчета при увеличении размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для расчета минимального размера пенсии или доплаты за сверхурочный страховой стаж законодательством не предусмотрено. Также пенсионерам, которые не работают и имеют на иждивении детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. При трудоустройстве выплата указанной надбавки прекращается.

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По материалам Finance.UA
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