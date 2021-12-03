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Как пандемия сказалась на мировом рынке аренды жилья (инфографика)

Как пандемия сказалась на мировом рынке аренды жилья (инфографика)

Рынок аренды жилья начал расти только в сентябре 2021 года. Эксперты The Economist разобрались, что сейчас происходит с ценами и чего стоит ожидать дальше.

За последние 20 лет Лондон, Нью-Йорк и Сидней стали лидерами по привлечению финансов, человеческого ресурса и креативных идей. На фоне экономического роста, здесь резко увеличивалась и стоимость недвижимости.

В конце 2019 года аренда однокомнатной квартиры в центре Сан-Франциско, одном из самых дорогих мест на планете, стоила около 2500 долларов в месяц.

Однако пандемия внесла свои коррективы. За предыдущие 20 месяцев именно эти города больше всего пострадали от COVID-19. Локдаун приостановил постоянную миграцию в эти населенные пункты, а арендаторы – начали массово переезжать в более безопасные места с меньшей плотностью населения. Это привело к падению цен на аренду жилья.

К декабрю 2020 года арендная плата в Нью-Йорке упала на 6% по сравнению с пиком перед пандемией (и на 15% в Манхэттене). Арендная плата в Лондоне снизилась на 8,5% по сравнению с декабрем. Снизились цены также в Берлине, Сиднее и Торонто.

Некоторые эксперты предполагали, что крупные города могут навсегда потерять свою привлекательность. Этому могли бы поспособствовать дистанционная работа и желание населения жить вблизи природы. Работники IT-сферы все чаще переезжали в небольшие города, что подогревало их рынки. Арендная плата в Фениксе, штат Аризона, выросла за год на 23%. Цены в Бристоле, что в 90 минутах езды от Лондона, за последний год повысились на 8,4%. Привлекательнее стали и островные страны.

Спрос возобновился в сентябре, когда студенты и иностранные работники снова съехались в большие города в поисках карьерного роста.

Арендные ставки в Нью-Йорке и Сиднее выросли к октябрю на 6%.

Арендная плата в Лондоне за этот год выросла всего на 1,6%. Но тенденция к увеличению стоимости сохраняется и дальнейшего снижения цен на аренду недвижимости ждать не стоит.

По материалам Телеканал новин 24
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