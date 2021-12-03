«Доступные кредиты» в 75% случаев оформляют для покупки жилья на вторичном рынке

По данным Министерства финансов, по состоянию на 2 декабря уполномоченные банки по выполнению госпрограммы «Доступная ипотека 7%» подписали 1157 кредитных договоров на общую сумму 1,005 млрд грн (в т.ч. на первичном рынке – 24,77%, на вторичном – 75,23%).
В общей сложности в уполномоченные банки поступила 1611 заявка на участие в программе на 1,416 млрд грн (из которых 24,91% – первичный рынок и 75,09% – вторичный).
В программе участвуют 20 банков.
Для участия в госпрограмме заемщик (физическое лицо) должен подать заявку в любой из уполномоченных банков, информация о которых размещена на веб-сайте Фонда. В случае положительного решения уполномоченного банка о выдаче ипотечного кредита физическому лицу и его участия в программе с возможностью получения государственной поддержки, происходит заключение кредитного договора и договора ипотеки (ипотечного договора) между таким физическим лицом и уполномоченным банком. Заемщик платит проценты по компенсационной процентной ставке, разницу же между коммерческой и компенсационной ставкой платит государство в лице Фонда.
Максимальная сумма ипотечного кредита, предусмотренная госпрограммой, составляет 2 млн грн.
Первый взнос собственных средств заемщика 15% от стоимости предмета ипотеки.
Максимальный срок погашения кредитных обязательств составляет 240 месяцев.
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