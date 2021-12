Blockchain.com анонсировала собственный NFT-маркетплейс

Криптовалютная биржа и провайдер кошельков Blockchain.com анонсировала запуск платформы для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

«Рост и ажиотаж в пространстве NFT неоспоримы, но мы видим многие из тех же проблем, с которыми криптовалюта столкнулась в первые дни своего существования», — говорится в сообщении компании.

В Blockchain.com полагают, что доступ к рынку цифровых коллекционных предметов «слишком сложен и неинтуитивен».

«Мы хотим сделать доступ таким же простым, как и к рынку криптовалют. С помощью маркетплейса Blockchain.com NFT вы сможете просматривать, покупать, продавать и безопасно хранить NFT, даже не выходя из своего кошелька», — заявили в фирме.

Blockchain.com открыла для пользователей регистрацию в списке ожидания. Запуск бета-версии платформы планируется «в ближайшие недели».

NFTs are coming to https://t.co/0DZyULavbV. 024; Secure your spot to get first access at https://t.co/aqBZgj5UoNhttps://t.co/5yUuMwhpMY