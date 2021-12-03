Toyota Yaris 2022 получила новую версию

Линейку Toyota Yaris 2022 дополнила новая модификация GR Sport. Она поступит в продажу на европейском рынке со второго квартала 2022 года.
Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Новая Toyota Yaris GR Sport позиционируется как промежуточная версия между стандартным хэтчбеком и заряженным 261-сильным вариантом GR Yaris, который поразил Джереми Кларксона.
Узнать Toyota Yaris GR Sport можно по особой решетке радиатора и заднему диффузору. Оснащение учитывает и 18-дюймовые легкосплавные диски, а за доплату доступна двухцветная покраска.
Фото: Toyota
В отделке салона появилась алькантара с контрастной прострочкой, а руль обшили перфорированной кожей. Педали украшены дюралевыми накладками. К тому же установлены спортивные сиденья. В салоне и на кузове появились значки GR Sport.
Фото: Toyota
А вот техническая “начинка” осталась без изменений — разработчики решили обойтись без увеличения мощности. Новая Toyota Yaris GR Sport доступна с 1,5-литровым 125-сильным бензиновым двигателем или 116-сильной гибридной установкой. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 9 с и развивает 180 км/ч. Бензиновая версия предлагается с 6-ступенчатой МКПП и вариатором, а вот гибрид Toyota Yaris комплектуют только вариатором.
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