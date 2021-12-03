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Какие категории граждан могут получить бесплатное жилье в Украине

Какие категории граждан могут получить бесплатное жилье в Украине

В законе «О жилищном фонде социального назначения» есть перечень тех, кто имеет право на получение бесплатного жилья.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, исследовал, кто имеет право
на внеочередное получение «квадратов».

Категории граждан, которые могут получить бесплатное жилье.

  • дети с инвалидностью и сироты, или дети, родители которых лишены права опеки;
  • те, чье жилье признали аварийным или таким, где нельзя проживать, в том числе и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий;
  • те, о ком говорится в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
  • те, кого реабилитировали после незаконного осуждения, и которым невозможно вернуть отобранное жилье;
  • те, кто подпадает под действие закона «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов»;
  • семьи, где есть более 5 детей или женщина одновременно родила трех и более малышей.

Следующий список касается тех, кто имеет также право получить социальное жилье (статья 12 закона определяет их право как «первоочередное»):

  • участники войны и боевых действий, в частности те, кто получил инвалидность;
  • те, кто имеет инвалидность I и II групп;
  • те, кто имеет определенные заслуги перед государством и соответствующие награды;
  • бывшие узники концлагерей;
  • те, кто имеет болезнь, которая требует изолированного проживания из-за опасности заражения других;
  • родители, в частности одинокие, у которых 3 и более детей или ребенок с инвалидностью с детства или до 18 лет;
  • военные, уволенные в запас или в отставку;
  • семьи погибших на производстве;
  • те, кто получил травму/заболевание на производстве, вследствие чего вынуждены проживать изолированно; молодые семьи, одинокие родители в неполных семьях, в возрасте до 35 лет; беременные женщины; те, кто потерял трудоспособность; пенсионеры.

В качестве жилья может быть квартира в многоэтажном доме, усадьба или даже одна комната. Чаще всего это не новые помещения, а недвижимость на вторичном рынке.

По нормам Жилищного кодекса на одно лицо должно быть не менее 13,65 кв. м жилой площади, но можно получить дополнительные 10 «квадратов» или отдельную комнату, если исполнительный комитет местного совета признает потребность в этом.

Комиссия, созданная органами местной власти, определяет, относится ли жилье к аварийным или неприемлемым для проживания. Если кратко, то дома считаются опасными, если:

  • имеют в своей основе конструкции, которые прогнили или деформировались вследствие пожара или стихийного бедствия;
  • размещены в месте с высоким уровнем шума, вероятностью обвала, подтоплением или отравления опасными веществами воды, воздуха или почвы;
  • их ремонт считается нецелесообразным.

Читать больше в материале Кто в Украине может получить бесплатное жилье. И что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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