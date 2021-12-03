Какие категории граждан могут получить бесплатное жилье в Украине

В законе «О жилищном фонде социального назначения» есть перечень тех, кто имеет право на получение бесплатного жилья.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, исследовал, кто имеет право
на внеочередное получение «квадратов».
Категории граждан, которые могут получить бесплатное жилье.
Следующий список касается тех, кто имеет также право получить социальное жилье (статья 12 закона определяет их право как «первоочередное»):
В качестве жилья может быть квартира в многоэтажном доме, усадьба или даже одна комната. Чаще всего это не новые помещения, а недвижимость на вторичном рынке.
По нормам Жилищного кодекса на одно лицо должно быть не менее 13,65 кв. м жилой площади, но можно получить дополнительные 10 «квадратов» или отдельную комнату, если исполнительный комитет местного совета признает потребность в этом.
Комиссия, созданная органами местной власти, определяет, относится ли жилье к аварийным или неприемлемым для проживания. Если кратко, то дома считаются опасными, если:
Читать больше в материале Кто в Украине может получить бесплатное жилье. И что для этого нужно
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