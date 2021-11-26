Условия получения бесплатного жилья для украинцев

Право на жилье закреплено в Конституции Украины. Но бесплатно получить квартиру, дом или хотя бы комнату от государства могут только те, кто подпадает под определенные условия и считается малоимущим. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто и при каких условиях может стать собственником социального жилья и что для этого нужно.
Сегодня в стране существуют две очереди:
Из-за огромного количества людей в обеих очередях сроки выдачи ключей растягиваются на годы. Так, внеочередники могут находиться в ожидании до 15 лет. Это вдвое быстрее, чем в списке тех граждан, кому просто надо улучшить жилищные условия.
Так что проще сказать, что есть возможность лишь встать на учет и получить место в очереди, чем реально получить жилье в ближайшей перспективе.
Условия. Чтобы получить место в очереди на бесплатное жилье, те, кто нашел себя в списках выше, должны отвечать одному из следующих условий:
Но самое главное условие – это люди с низким уровнем прибыли. Семью признают малоимущей, если общая сумма доходов меньше, чем требуется для покупки жилья с метражом, достаточным всем членам семьи или в ипотеку. Цифра включает совокупный доход всех членов семьи, умноженный на максимальный срок ожидания жилья, а также стоимость всего имущества, которое принадлежит каждому.
Доходом могут стать все возможные поступления: от заготовки грибов и продажи охотничьей добычи до всех типов вознаграждений, материальной помощи, пенсии, зарплат, доходов от акций, сдачи недвижимого и движимого имущества в аренду, продажи продуктов с собственного участка. При оценке имущества учитывается недвижимость, транспорт, антиквариат, ювелирные изделия, паи, вклады в банках и прочее, чем владеет каждый из семьи.
Общий доход должен быть на том же уровне или меньше в течение всего срока пребывания в очереди. Если цифра увеличится, кандидата на жилье исключают из списков.
Если лицо или семья искусственно привели к ухудшению условий проживания или скрыли настоящие доходы, то они не могут быть внесены в список кандидатов. То же касается и тех, кто является трудоспособным, но не занимается общественно полезным трудом.
Читать больше в материале Кто в Украине может получить бесплатное жилье. И что для этого нужно
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