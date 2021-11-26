0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Условия получения бесплатного жилья для украинцев

Условия получения бесплатного жилья для украинцев

Право на жилье закреплено в Конституции Украины. Но бесплатно получить квартиру, дом или хотя бы комнату от государства могут только те, кто подпадает под определенные условия и считается малоимущим. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто и при каких условиях может стать собственником социального жилья и что для этого нужно.

Сегодня в стране существуют две очереди:

  • имеющие право на внеочередное получение жилья;
  • те, кто просто имеет право на получение «квадратов».

Из-за огромного количества людей в обеих очередях сроки выдачи ключей растягиваются на годы. Так, внеочередники могут находиться в ожидании до 15 лет. Это вдвое быстрее, чем в списке тех граждан, кому просто надо улучшить жилищные условия.

Так что проще сказать, что есть возможность лишь встать на учет и получить место в очереди, чем реально получить жилье в ближайшей перспективе.

Условия. Чтобы получить место в очереди на бесплатное жилье, те, кто нашел себя в списках выше, должны отвечать одному из следующих условий:

  • будущее жилье будет единственным местом для проживания. Кандидат на жилье проживает зарегистрирован в определенном населенном пункте не менее пяти лет;
  • семьи проживают там, где на каждого нет определенного законом количества квадратных метров, или они в целом не имеют недвижимости;
  • среднемесячный доход семьи меньше средней стоимости аренды жилья в населенном пункте проживания или совокупный доход всех членов семьи ниже прожиточного (2393 грн на взрослого);
  • вынужденный переезд из Луганской и Донецкой областей вследствие вооруженной агрессии РФ. И в то же время они не имеют жилья на оккупированной территории вследствие его уничтожения.

Но самое главное условие – это люди с низким уровнем прибыли. Семью признают малоимущей, если общая сумма доходов меньше, чем требуется для покупки жилья с метражом, достаточным всем членам семьи или в ипотеку. Цифра включает совокупный доход всех членов семьи, умноженный на максимальный срок ожидания жилья, а также стоимость всего имущества, которое принадлежит каждому.

Доходом могут стать все возможные поступления: от заготовки грибов и продажи охотничьей добычи до всех типов вознаграждений, материальной помощи, пенсии, зарплат, доходов от акций, сдачи недвижимого и движимого имущества в аренду, продажи продуктов с собственного участка. При оценке имущества учитывается недвижимость, транспорт, антиквариат, ювелирные изделия, паи, вклады в банках и прочее, чем владеет каждый из семьи.

Общий доход должен быть на том же уровне или меньше в течение всего срока пребывания в очереди. Если цифра увеличится, кандидата на жилье исключают из списков.

Если лицо или семья искусственно привели к ухудшению условий проживания или скрыли настоящие доходы, то они не могут быть внесены в список кандидатов. То же касается и тех, кто является трудоспособным, но не занимается общественно полезным трудом.

Читать больше в материале Кто в Украине может получить бесплатное жилье. И что для этого нужно

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.