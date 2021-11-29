В Киеве снизили тарифы на отопление для некоторых категорий населения

Киевский городской совет снизил стоимость отопления для жителей многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договор о предоставлении коммунальных услуг. Речь идет о 462 домах. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о новых тарифах.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, в соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», по решению совладельцев многоквартирного дома с исполнителем соответствующей коммунальной услуги заключается договор о предоставлении коммунальных услуг.
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«Однако сейчас в Киеве насчитывается 462 дома, где еще не произошли изменения в части выбора совладельцами договорных моделей по каждому виду коммунальных услуг. Жителей этих домов невозможно в сжатые сроки перевести на индивидуальные или коллективные договоры о предоставлении коммунальных услуг, поскольку в КП „Киевтеплоэнерго“ не поступило необходимой информации с целью проведения корректных начислений», — рассказал заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Как изменятся тарифы для таких домов. В указанных выше жилых домах теплоснабжение осуществляется на основании договоров о поставке тепловой энергии в размере от 2099,52 грн до 2381,54 грн с НДС в зависимости от расходов на содержание и ремонт центральных или индивидуальных тепловых пунктов.
«Эта стоимость теплоснабжения является непосильной для некоторых представителей территориальной общины, поэтому депутатским корпусом принято решение о включении дополнительных категорий многоквартирных домов в перечень потребителей, для которых в течение отопительного периода 2021−2022 года КП „Киевтеплоэнерго“ будет применять тариф на тепловую энергию, который применялся в прошлом году», — подчеркнул Бондаренко.
Из городского бюджета будет компенсирован нанесенный ущерб КП «Киевтеплоэнерго».
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