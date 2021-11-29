Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ОЭЗ Градолия»

Таскомбанк выступил андеррайтером облигаций ООО «ОЭЗ Градолия». Компания зарегистрировала в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частные выпуски облигаций серий А,В,С, общим объемом 14,4 млн. долларов США.

17 ноября 2021 года Компания «Градолия» зарегистрировала в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частные выпуски облигаций серий А,В,С номинальной стоимостью серий 6,4 млн. долларов США, 5 млн. долларов США и 3 млн. долларов США соответственно – общим объемом 14,4 млн. долларов США.

Андеррайтером данных выпусков выступил Таскомбанк.

Эмитент планирует приступить к первоначальному размещению облигаций 14 декабря, после депонирования глобального сертификата выпуска в Национальном депозитарии Украины.

Согласно Решениям об эмиссии облигаций, срок обращения всех выпусков – 5 лет. По облигациям серии А номинальная ставка установлена ​​не весь срок обращения в размере 5% годовых. По облигациям серий В предусмотрена ежегодная оферта (возможность досрочного выкупа), по облигациям серии С – оферта каждые 6 месяцев.Номинальная ставка на 1-4 процентного периода по облигациям серий В и на 1-2 процентного периода по облигациям серии С установлена ​​в размере 6% годовых с просмотром на уровне не менее 1% годовых и не более 15% годовых. Эмитент входит в Группу компаний «Градолия», специализирующуюся на производстве нерафинированного и рафинированного (в частности, фасованного) подсолнечного и рапсового масла, гранулированного шрота и фосфатидного концентрата на собственных производственных мощностях. Группа владеет маслоэкстракционным заводом, заводом по рафинации и фасовке растительных масел, элеватором для хранения сырья. Все производственные мощности Группы расположены в городе Кропивницкий, Украина.

За 2020/2021МР выручка от реализации Группы составила 83 млн долларов США, в том числе более 95% – от экспорта продукции собственного производства.

Главное стратегическое задание Группы – полная загрузка мощности по рафинации и фасовке растительных масел, с одновременной переориентацией продаж с сырьевых рынков на более маржинальные рынки конечных потребителей. Расширение мощности и номенклатуры по разливу рафинированного масла.

«Градолия» в сутки перерабатывает 680 тонн подсолнечника, 480 тонн рапса, имеет мощности по рафинации объемом 240 тонн в сутки и 170 тонн по фасовке. Мощность современного элеватора по хранению сырья составляет 40 000 тонн.

Таскомбанк имеет успешный опыт привлечения инвестиций для своих клиентов через выпуски облигаций. В течение текущего года в качестве андеррайтера Банк предложил рынку корпоративные облигации, номинированные в гривне: ТАС-Энергия, Днепрометиз; и в иностранной валюте: ТАС-Логистик, Интерджус.

Таскомбанк успешно предлагал клиентам корпоративные облигаций других эмитентов: УЛФ-Финанс, 1Банк.

Также напоминаем, что в обращении находятся облигации Таскомбанка серий F, G, I и J общим объемом 400 млн. грн. Облигации серии G, I, J стали первыми в истории Украины облигациями, выпущенными по правилам, адаптированным к стандартам ЕС, доступные для приобретения на вторичном рынке – как биржевом, так и внебиржевом.

По данным фондовой биржи ПФТС, облигации Таскомбанка являются наиболее ликвидными корпоративными облигациями. Таскомбанк, как эмитент, сегодня имеет возможность заключать сделки со своими облигациями на бирже напрямую, что обеспечивает высокую скорость заключения сделок и размещение средств инвестора в этот инструмент на срок от 1 дня до 1 года по конкурентным по сравнению с депозитами процентам доходности.