Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов, касающихся гражданства. Finance.ua передает главное.

Законопроект об изменениях в Закон Украины “О гражданстве Украины” призван обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, которые имеют гражданство (подданство) других государств.

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Основания для обретения гражданства Украины:

по рождению;

по территориальному происхождению;

вследствие принятия в гражданство;

вследствие обновления в гражданстве;

вследствие усыновления;

вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в лечебное учреждение, учебное заведение или другое детское учреждение, детский дом семейного типа или приемную семью;

вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, опеки;

в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;

вследствие признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства;

по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Статья 9 проекта закона определяет, что иностранец или лицо без гражданства могут быть по их заявлению приняты в гражданство Украины.

Кто не сможет получить украинское гражданство:

лицо, совершившее преступление против человечества или осуществлявшее геноцид;

осужденное в Украине лицо за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;

лицо, совершившее на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением;

действия лица непосредственно создают угрозу национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Основания для потери гражданства Украины:

использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины;

установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождения военной службы имели (имеют) гражданство Украины.

Отметим, что кроме упомянутого, в Верховную Раду было подано еще четыре связанных законопроекта о гражданстве.