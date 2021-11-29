Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов, касающихся гражданства. Finance.ua передает главное.
Законопроект об изменениях в Закон Украины “О гражданстве Украины” призван обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, которые имеют гражданство (подданство) других государств.
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Основания для обретения гражданства Украины:
Статья 9 проекта закона определяет, что иностранец или лицо без гражданства могут быть по их заявлению приняты в гражданство Украины.
Кто не сможет получить украинское гражданство:
Основания для потери гражданства Украины:
Отметим, что кроме упомянутого, в Верховную Раду было подано еще четыре связанных законопроекта о гражданстве.
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