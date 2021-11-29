0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 302 0

Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве

Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов, касающихся гражданства. Finance.ua передает главное.

Законопроект об изменениях в Закон Украины “О гражданстве Украины” призван обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, которые имеют гражданство (подданство) других государств.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!

Основания для обретения гражданства Украины:

  • по рождению;
  • по территориальному происхождению;
  • вследствие принятия в гражданство;
  • вследствие обновления в гражданстве;
  • вследствие усыновления;
  • вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в лечебное учреждение, учебное заведение или другое детское учреждение, детский дом семейного типа или приемную семью;
  • вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, опеки;
  • в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;
  • вследствие признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства;
  • по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Статья 9 проекта закона определяет, что иностранец или лицо без гражданства могут быть по их заявлению приняты в гражданство Украины.

Кто не сможет получить украинское гражданство:

  • лицо, совершившее преступление против человечества или осуществлявшее геноцид;
  • осужденное в Украине лицо за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;
  • лицо, совершившее на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением;
  • действия лица непосредственно создают угрозу национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Основания для потери гражданства Украины:

  • использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины;
  • установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождения военной службы имели (имеют) гражданство Украины.

Отметим, что кроме упомянутого, в Верховную Раду было подано еще четыре связанных законопроекта о гражданстве.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.