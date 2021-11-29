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Доступные смартфоны Samsung получат защиту от влаги

Доступные смартфоны Samsung получат защиту от влаги

Согласно данным южнокорейского издания TheElec, компания Samsung добавит защиту от влаги в смартфоны Galaxy начального и среднего уровня в 2022 году. Таким образом компания намерена укрепить свои позиции на рынке доступных устройств, где лидируют такие китайские гиганты, как Xiaomi и Oppo.

Сообщается, что такое решение позволит Samsung не только сделать свои смартфоны более привлекательными для потребителей, но и упростить процесс производства задней крышки устройств, а также снизить стоимость этой детали. В настоящее время защита от влаги доступна только во флагманских решениях Samsung, таких как смартфоны Galaxy S21, и в ограниченном количестве моделей высокого и среднего уровня.

По данным TheElec, Galaxy A33, запуск которого ожидается в январе, станет первым доступным смартфоном компании, защищённым от попадания влаги внутрь корпуса.

Пока не известно, каким рейтингом влагозащиты смогут похвастаться доступные смартфоны Samsung. Напомним, что устройства серии Galaxy S21 защищены от пыли и влаги по стандарту IP68, который позволяет им быть устойчивыми к пыли, грязи и песку, а также погружению в воду на глубину до 1,5 метра на срок до 30 минут.

По материалам 3dnews.ru
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