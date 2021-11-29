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Nissan показал прототип лунохода

Nissan показал прототип лунохода

Японская автокомпания Nissan Motor Co. презентовала 2 декабря прототип лунохода, совместно разработанный с Агентством аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Об этом сообщает Kyodo News.

Автопроизводитель заявил, что стремится сделать луноход способным плавно передвигаться по волнистой поверхности Луны благодаря технологии, разработанной для использования в своих дорожных моделях электромобилей, таких как Leaf и Ariya.


Фото: Kyodo News

Ожидается, что аппарат будет работать без водителя и на солнечной энергии. Вероятно, у него будут специально разработанные колеса для преодоления проблем, связанных с передвижением на лунной поверхности.

Время запуска лунохода еще не определено.

Другой японский автопроизводитель Toyota Motor Corp уже проводит совместные с JAXA исследования лунохода, который отправят на Луну в 2029 году.

По материалам Укринформ
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