В Deutsche Bank прогнозируют падение цен на нефть ниже $60: когда и почему

Спрос на нефть вернется к уровням 2019 года уже к концу 2022-го, прогнозируют в Deutsche Bank.
Даже если ОПЕК+ отложит запланированное увеличение добычи сырья до апреля, в 2022 году стоимость нефти на Нью-Йоркской бирже может упасть ниже $60. Такой прогноз на днях озвучили аналитики Deutsche Bank, передает Banker.ua со ссылкой на материалы ProFinance.
По мнению экспертов Deutsche Bank, в 2022 году нефтяные котировки могут опуститься ниже $60 за баррель на фоне «существенного увеличения» профицита предложения в I квартале. Произойти это может, отмечают аналитики банка, даже если ОПЕК+ отложит запланированное наращивание добычи сырья до апреля.
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Что же касается спроса, то Deutsche Bank прогнозирует возвращение показателя к уровням 2019 года уже к концу 2022-го.
Аналитики инвестбанка Jefferies, напротив, ожидают роста нефтяных котировок на фоне сильной зависимости мира от ископаемых видов топлива. По их мнению, стоимость сырья в перспективе может подняться до $150 за баррель. А произойти это может, прогнозируют в банке, когда мир «полностью откроется и снимет все карантинные ограничения».
Утром 2 декабря, согласно данным торгов, за баррель Brent давали $69,79 (+1,34%), тогда как стоимость техасской WTI по состоянию на 10:15 составляла $66,39 (+1,25%).
Согласно статистике, опубликованной Минэнергетики США накануне, на прошлой неделе запасы сырья в Штатах сократились на 900 000 баррелей, объемы бензина в хранилищах страны выросли на 4 млн баррелей, а дистиллятов – на 2,2 млн баррелей.
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