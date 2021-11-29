Ежегодно бюджет Украины недополучает 45–50 млрд грн поступлений из-за неуплаты акцизных налогов

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что бюджет Украины недополучает 45−50 млрд грн поступлений ежегодно из-за неуплаты акцизных налогов. Поэтому с 1 ноября по его приказу началась операция «Акциз», цель которой — прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках топлива, ликеро-водочных и табачных изделий.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, торговля незаконной продукцией осуществляется через 6,5 тыс. точек продаж табачных изделий, 2,5 тыс. — алкогольных напитков, 590 мест по продаже топлива и сжиженного газа.

«В то время как легальные товаропроизводители выполняют свои обязанности и платят миллиарды гривен акцизных налогов, рядом существует огромный сектор теневой экономики», — сказал Монастырский.

За первый месяц операции «Акциз» сотрудники полиции составили протоколы о нарушении правил торговли подакцизными товарами больше, чем за последние полтора года.

«О серьезности нашего подхода лучше всего расскажут цифры. За это время проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство. Изъято более 1 млн пачек табачных изделий, более чем 246 тыс. литров алкогольной продукции, почти 103 тыс. литров этилового спирта, 18 автомобилей, которые осуществляли перевозки подакцизной группы товаров. А также 3,5 тыс. марок акцизного налога с признаками фальсификации.

Что касается нелегального рынка горючего. Только за 10 дней по всей Украине было начато 87 административных и 13 уголовных производств, в рамках которых из незаконного оборота изъято почти 8 тыс. тонн горючего, которое оценивается в около 100 млн грн, а также 141 единицу специализированного оборудования», — рассказал Монастырский.